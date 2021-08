Ilicic, non solo Milan: spunta un retroscena

Ilicic da tempo viene indicato come un’opportunità del mercato del Milan, alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. Emerge un retroscena.

Per molte settimane Josip Ilicic è stato accostato al Milan, ma nelle ultime ore sembra che questa pista si sia raffreddata. Ieri c’è stato un incontro importante tra il calciatore e Gian Piero Gasperini.

Dopo alcune divergenze della scorsa stagione, sembra che ci siano le basi per una permanenza del fantasista sloveno a Bergamo. Anche se si è parlato di un accordo tra Frederic Massara e l’agente, in realtà Ilicic non è mai stato uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera. Solamente un’eventuale opzione da ultimi giorni di calciomercato nel caso in cui fossero sfumate le prime scelte.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, sul suo sito ufficiale ha spiegato che non ci sono offerte che convincano l’Atalanta al momento. Il Milan in realtà ha altre idee per la testa e vorrebbe fare il salto di qualità prendendo altri calciatori.

Inoltre, il 33enne sloveno è stato offerto al Genoa nell’ambito della trattativa che presto porterà al trasferimento di Sam Lammers in rossoblu. Tuttavia, la cosa non ha avuto seguito. Ad oggi, il futuro di Ilicic rimane incerto. Per adesso rimane a Bergamo, vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni del mercato estivo.