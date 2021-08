Milan, confermato il colore della terza maglia 2021-2022

Arriva l’ufficialità sui toni cromatici della terza maglia del Milan per la stagione che sta ormai per cominciare.

Il Milan ha già ufficialmente presentato e debuttato con le nuove maglie ufficiali, targate Puma per la stagione 2021-20220. La divisa casalinga, quella rossonera classica, è stata persino utilizzata nel finale dell’ultimo campionato. Mentre nell’amichevole di Nizza è stata indossata la maglia bianca da trasferta.

La Puma, come di consueto, ha pronta anche una terza casacca per il Milan, che verrà indossata in occasioni particolari e per questioni cromatiche. Oggi la Lega Serie A, in uno dei suoi comunicati, ha ufficializzato di quale colore sarà la terza maglia che indosseranno Ibrahimovic e compagni.

Si tratta di un completo nero, con bande rosse e bianche. Almeno è ciò che si evince dal comunicato odierno. Confermate così le indiscrezioni delle scorse settimane sulla colorazione di quest’ultima divisa. Una sorta di continuità per il Milan, che ormai da anni indossa il total black come terza casacca.

L’ultima stagione in cui il Milan non ha indossato il nero risale al 2016-2017. All’epoca i rossoneri avevano ancora Adidas come sponsor tecnico, che per la terza maglia propose una tonalità sempre molto scura, ma più tendente al verde, con spruzzate bianche sulle maniche a mo’ di spray.