Florenzi al Milan, domani incontro decisivo con la Roma

Domani potrebbe arrivare il via libera per il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan, tramite un ultimo meeting.

In attesa di vedere come si completerà il reparto mediano del Milan, nelle prossime ore si segnalano importantissime novità riguardo al futuro di Alessandro Florenzi. Il duttile e dinamico terzino della Roma è sempre più vicino a diventare un calciatore rossonero.

Da giorni la trattativa è nel vivo, con Florenzi che ha dato il proprio benestare al trasferimento a Milano. Il club di via Aldo Rossi ha la assoluta priorità rispetto alle proposte giunte dalla Spagna di Siviglia e Atletico Madrid, ma manca ancora qualcosa per chiudere.

Come riportato da Gianlucadimazio.com, quella di domani sarà una giornata a dir poco determinante. Infatti è previsto un incontro tra il general manager romanista Tiago Pinto e l’agente Alessandro Lucci, che sta spingendo per il via libera all’operazione.

Tiago Pinto rientrerà dopo la missione odierna a Londra (la Roma vuole chiudere per Tammy Abraham) e già domani si vedrà con il procuratore di Florenzi. C’è soprattutto da lavorare sulla formula definitiva del trasferimento del calciatore romano.

Il Milan ha proposto una soluzione in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. La Roma vorrebbe che si trasformasse in obbligo di riscatto, così da essere sicura di una cessione a titolo definitivo. Il compromesso potrebbe giungere con una ipotesi a metà strada.

Possibile i club chiudano per un prestito con diritto che diventi obbligo di riscatto a determinate condizioni (presenze stagionali e obiettivi da raggiungere). C’è comunque ottimismo: Florenzi vuole il Milan e a giorni si dovrebbe delineare il tutto.