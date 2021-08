Milan, le prime immagini della terza maglia “black” – FOTO

Arrivano nuove indiscrezioni sulla terza maglia da gioco del Milan, firmate dalla Puma, per la stagione 2021-22.

Già ieri era stata ufficializzata la cromatura nera per la terza maglia ufficiale del Milan. Nella giornata odierna sono spuntate le prime immagini, come al solito catturate dal noto portale Footyheadlines.com, esperto in prima linea di divise calcistiche.

Confermate tutte le indiscrezioni. La maglia, prodotta da Puma, sarà di colore quasi totalmente scuro, un classico nero con bardature rosse. Smentite invece le rivelazioni ed i rumors di qualche mese fa, che prevedevano anche aggiunte di colore bianco sul petto e sulle maniche.

La Puma ha scelto, per la stagione 2021-2022, di creare le terze divise delle squadre di cui è sponsor tecnico seguendo un nuovo design. Sotto al classico logo spunteranno due righe orizzontali con all’interno la scritta a caratteri ben visibili del nome del club. In questo caso AC MILAN.

Nelle prime immagini pubblicate manca ancora il main sponsor Fly Emirates, che comparirà comunque sotto il nome sociale. Un modello molto diverso rispetto alle prime due divise del Milan già presentate ed ufficialmente indossate dalla squadra di Pioli.

Anche calzoncini e calzettoni avranno la medesima colorazione scura. Inoltre sullo sfondo della terza maglia rossonera spuntano le stilizzazioni del logo ufficiale del Milan, in una sorta di grigio opaco comunque piuttosto visibile.

Come detto si tratta di una decisione presa in linea generale da Puma. Anche club come Manchester City, Valencia, Borussia Möchengladbach e Shakhtar Donetsk indosseranno maglie da trasferta con questo identico design, che richiama leggermente le casacche da allenamento.