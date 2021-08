Calciomercato Milan, conferme sul centrocampista | E’ lui l’alternativa

I rossoneri seguono con interesse il centrocampista della Bundesliga, ma non è una pista prioritaria al momento.

Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe scelto il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Tutti gli sforzi dei rossoneri saranno indirizzati verso Yacine Adli, giovane ed interessante calciatore del Bordeaux.

Sarà lui l’obiettivo numero uno su cui i dirigenti Milan lavoreranno in queste ore. Adli ha le caratteristiche giuste per far bene da subito nella formazione di Pioli: è giovane, ha qualità tecnica da vendere, è duttile e vanta un’esperienza in Francia non da sottovalutare.

Il Milan però, giustamente, si tiene in caldo anche delle alternative. Un mediano che possa giocare davanti alla difesa serve, soprattutto per le future assenze di Kessie e Bennacer impegnati a gennaio in Coppa d’Africa. E sempre la Gazzetta conferma l’eventuale nome in più.

Grillitsch piace, ma è l’alternativa ad Adli

Da ieri è spuntato il nome di Florian Grillitsch in orbita Milan. Lo ha rivelato la stampa tedesca, parlando di questo mediano classe ’95 come di uno degli obiettivi rossoneri per rinforzare il centrocampo, visto che anche lui ha caratteristiche importanti.

Grillitsch gioca nell’Hoffenheim, dove si è sempre ben comportato, oltre che nella Nazionale maggiore austriaca. Un regista difensivo che sa impostare dal basso ma anche accompagnare l’azione. La ‘rosea’ lo ha ben giudicato dopo Italia-Austria di Euro 2020: “Bei movimenti da regista basso classico. Quando l’Italia prende la metà campo austriaca, non gli resta che fare il difensore in più. A parti invertite fa girar bene la manovra”.

Piace dunque questo profilo, ma solo come alternativa. Non è una priorità per il Milan, ma un calciatore da tenere d’occhio in queste settimane. Adli resta la prima scelta, ma visto che la trattativa col Bordeaux non è ancora decollata, i rossoneri osservano anche Grillitsch. Le condizioni per il 26enne sembrano favorevoli, vista anche la scadenza ormai prossima del suo contratto.