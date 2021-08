Calciomercato Milan – Dalla Croazia: “Vuole andare via, anche il club lo sa”

Il portale croato net.hr riporta le dichiarazione del padre del calciatore: “Mio figlio è convinto, vedremo cosa succederà”.

A poco più di una settimana dall’inizio del campionato il Milan è ancora alla ricerca del trequartista da inserire in rosa per aumentare il tasso tecnico del gruppo a disposizione di Stefano Pioli. Con la partenza di Hakan Calhanoglu i rossoneri non possono infatti prescindere da un giocatore di qualità che leghi il centrocampo all’attacco.

Maldini sta valutando attentamente, ormai da diverse settimane, quale può essere il profilo giusto per ricoprire il ruolo. Uno dei nomi che convince di più il dirigente milanista è quello di Nikola Vlasic. Il croato è in pole da diverso tempo, insieme allo sloveno Josip Ilicic, anche se sono state riscontrate delle difficoltà con il CSKA sulla formula del trasferimento. Il club russo infatti non vorrebbe cedere il giocatore in prestito ma soltanto a titolo definitivo.

Vlasic, parla il padre

Intanto dalla Croazia arrivano nuove notizie. Il portale net.hr riferisce le dichiarazione del padre del calciatore, in merito al futuro di suo figlio. Queste le sue parole: “Per quanto riguarda Nikola, lui vuole lasciare il CSKA, è il momento di andare via. Anche il club lo sa bene. Mio figlio è convinto della sua scelta, questo è quello che conta. Vedremo cosa succederà”.

Il Milan è ritornato forte su di lui. La pista Zenit è ormai tramontata, con il club di San Pietroburgo che ha puntato su Claudinho. La distanza rimane, soprattutto per la richieste del CSKA di una garanza di riscatto, ma i rossoneri continuano a trattare.