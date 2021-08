Castillejo dal Milan al Getafe, l’agente nega tutto: “Nessuna trattativa”

Pellegatti svela una importante indiscrezione: il Milan avrebbe raggiunto l’accordo per la cessione di Castillejo. Tuttavia, l’agente ha smentito.

Le notizie riguardanti l’imminente addio di Samuel Castillejo al Milan sono state parecchio contrastanti negli ultimi giorni. È certo che l’ala spagnola è in vendita, dato che è considerato uno dei primi esuberi rimasti nella rosa rossonera. C’è la volontà da parte del Milan di rinforzarsi con un esterno destro d’attacco più prestante fisicamente, bravo nell’uno contro uno e in grado di fornire più assist e segnare più gol.

I nomi sul tavolo sono diversi, ma serve prima cedere Samu Castillejo, dal quale il Milan conta di ricavare una somma vicina agli 8 milioni di euro (per non generare minusvalenze fastidiose). Negli ultimi giorni si sono registrati rumors sull’interesse del Getafe per lui. Se inizialmente era stato affermato che il club spagnolo fosse vicinissimo ad acquistare Castillejo dal Milan, successivamente è arrivata poco dopo la smentita.

Negli ultimi minuti è venuta fuori una nuova indiscrezione su questa pista di mercato. Il giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti ha raccontato di aver ricevuto delle notizie da agenti spagnoli. Questi confermano che l’affare Castillejo-Getafe sarebbe ormai cosa fatta.

Castillejo, l’agente nega il passaggio al Getafe

Carlo Pellegatti, in un suo video YouTube, ha lanciato una notizia negli ultimi minuti. Il giornalista avrebbe avuto dei contatti con degli agenti spagnoli e questi gli avrebbero riferito che la trattativa per la cessione di Samuel Castillejo al Getafe è ormai chiusa. Ci sarebbe l’accordo tra il club spagnolo e il Milan.

Queste le parole del giornalista milanista: “Mi arriva una notizia da agenti spagnoli che è però ancora da verificare. Mi hanno detto che Castillejo al Getafe è ormai cosa fatta. Dovrebbe quindi essere chiusa la trattativa tra il Milan e il Getafe per l’ala spagnola. Ripeto: è ancora da verificare, ma chi me l’ha riferita di solito non sbaglia. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore”.

Nonostante le parole di Pellegatti, successivamente l’agente Manuel Garcia Quilon ha smentito tutto a SerieANews.com: «Non c’è stata alcuna trattativa né alcun contatto col Getafe in relazione al futuro di Samu Castillejo». Il procuratore di Castillejo nega tutto.