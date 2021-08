Giroud, due gol in Milan-Panathinaikos: “Pronto per la Serie A”

Giroud ha segnato due reti nella vittoria del Milan contro il Panathinaikos ed è molto felice sia per sé che per la prova della squadra.

Si è concluso il ciclo di amichevoli estive pre-campionato per il Milan. L’ultima sfida contro il Panathinaikos è stata vinta 2-1 dai rossoneri a Trieste.

Decisivo con due gol il nuovo acquisto Olivier Giroud, che a Sky Sport ha commentato con soddisfazione l’andamento della serata: «Sono molto felice. Stasera è andata molto bene per me, ho fatto due gol con degli ottimi passaggi ricevuti. Avremmo potuto segnare più reti. Sono soddisfatto della nostra prestazione. Stiamo migliorando partita dopo partita, aumentando l’intensità. Abbiamo creato tante occasioni. Dispiace aver subito un gol, ma sono contento della prova di oggi».

Gli viene chiesto se avere un attaccante più vicino abbia aiutato oggi: «Non penso sia una questione di giocatori o di quanti attaccanti giocano. C’è il desiderio della squadra di giocare bene insieme e creare occasioni. Ci capiamo bene in campo, ho un buon rapporto con gli altri attaccanti e il resto del gruppo. Tutti si devono aiutare. Abbiamo buone speranze per il futuro».

Con lui e Zlatan Ibrahimovic i tifosi possono sognare? Giroud non vuole focalizzarsi troppo su loro due: «È molto positivo per la squadra avere attaccanti con differenti caratteristiche. Conosciamo le qualità di Ibra, ma non ci siamo solamente io e lui. Siamo una squadra, non dipende tutto da noi. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo e della crescita partita dopo partita. Sono felice e non vedo l’ora di iniziare la Serie A».

: «».

: «».