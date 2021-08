Calciomercato Milan, il giornalista è sicuro: “Sarà presto un rossonero”

Quello del terzino è ormai un nome caldissimo per il mercato rossonero. Le ultime news sulla trattativa ci arrivano da Sky Sport

Continua la trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi. Domani potrà essere il giorno decisivo per la chiusura dell’affare, dato che i due club torneranno a dialogare sulla questione. Manca da mettersi d’accordo sulla formula per portare il terzino destro al Milan. I giallorossi spingono per ottenere almeno il prestito con obbligo di riscatto; un modo per piazzare definitivamente il giocatore che non sarebbe più costretto a tornare nella capitale da esubero.

I rossoneri, invece, puntavano alla formula del prestito con diritto di riscatto. È molto prevedibile che i due club possano accordarsi per il prestito con obbligo condizionato al raggiungimento di alcuni obiettivi. Insomma, domani potrebbe arrivare la fumata bianca, e Florenzi potrebbe così unirsi al gruppo di Stefano Pioli prima dell’inizio del campionato.

Il giocatore vuole fortemente i rossoneri, non a caso, in questi giorni, è stato raccontato che il terzino ha già salutato i compagni, sicuro dell’imminente trasferimento a Milano. Le ultime novità su Alessandro Florenzi al Milan, ci arrivano da Sky Sport.

Baiocchini: “Florenzi spinge per la cessione”

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione che vede Alessandro Florenzi ad un passo dal vestire la maglia rossonera. L’esperto di mercato ha chiaramente affermato che il terzino è ormai destinato al Milan, e sta spingendo per farsi cedere al più presto dalla Roma.

Manuele Baiocchini non ha escluso il fatto che Florenzi, una volta approdato a Milanello, possa convincere Pioli a sostituirlo a Davide Calabria, prendendone la titolarità.

Questa la dichiarazione del giornalista Sky:

“Alessandro Florenzi è destinato a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il terzino è chiaramente in uscita dalla Roma e sta spingendo per la cessione. Inoltre, è molto probabile Ale si giocherebbe le sue carte in una squadra come quella rossonera, magari riuscendo anche a prendere il posto da titolare a Davide Calabria”.

Difficile pensare che Davide Calabria possa perdere il suo posto di titolare tra le gerarchie di Pioli; più probabile che il tecnico alterni i due terzini in base agli impegni. Ma è certo che con l’approdo di Florenzi in rossonero, il Milan potrà contare su reparto più completo e competitivo.