Milan, infortunio Kessie: la data prevista per il rientro

Franck Kessie si è infortunato qualche giorno fa in allenamento. Si parla di uno stiramento del flessore, ma è già fissata la data del rientro in campo

Una brutta tegola per Stefano Pioli l’infortunio di Franck Kessie. Il tecnico parmense non vedeva l’ora di tornare a lavorare con l’imprescindibile “Presidente”, ma solo dopo due giorni di lavoro a Milanello ha rimediato un guaio fisico. L’ivoriano, dopo esser tornato dalle vacanze post-Olimpiadi, si è infortunato al flessore sinistro. Gli accertamenti hanno evidenziato una stiramento non grave, per questo non è previsto un lungo stop. C’era molta attesa di veder di nuovo in campo il “Presidente” nel suo ruolo di mediano a far coppia con Ismael Bennacer, ma Kessie è stato costretto a saltare anche l’ultima amichevole contro il Panathinaikos.

Dato lo stop forzato, ci si aspetta che Franck firmi quel fatidico rinnovo di contratto che sta allertando i tanti tifosi rossoneri. Il Milan per cautelarsi dall’assenza del suo giocatore chiave ha accelerato nella trattativa che porta a Yacine Adli e in settimana potrebbe arrivare la fumata bianca. Ma ad ogni modo, niente paura, il Presidente torna presto. Dovrebbe rientrare in campo insieme a Zlatan Ibrahimovic, precisamente nella gara di campionato contro la Lazio dopo la sosta per le Nazionali, il 12 settembre. A riportare la notizia è TuttoMercatoWeb.