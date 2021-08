Milan, oggi incontro con la Roma per Florenzi | Cosa manca per chiudere

Alessandro Florenzi potrebbe arrivare presto al Milan. Oggi avrà luogo un nuovo incontro con la Roma. I dettagli

Sembra mancare ormai pochissimo per il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan. Il terzino destro della Roma è pronto a far le valigie e dirigersi nel capoluogo lombardo. Le notizie degli ultimi giorni non hanno fatto altro che confermare la volontà di tutte le parti di portare a termine la trattativa.

La fumata bianca potrebbe addirittura arrivare nelle prossime ore, dato che nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro tra Milan e Roma per parlare dell’affare. Tiago Pinto, direttore generale giallorosso, è tornato da Londra ieri, dopo aver chiuso la trattativa per l’ingaggio di Tammy Abraham dal Chelsea.

La Roma ha acquistato la sua nuova prima punta ad una cifra record (42 milioni di euro) e adesso può dedicarsi alla questione legata alla cessione di Florenzi. Manca soltanto da definire la formula per il trasferimento del terzino destro in rossonero. C’è fiducia di chiudere l’affare il prima possibile.

Florenzi al Milan, la Roma vuole subito monetizzare

I colleghi di TuttoMercatoWeb hanno fatto il punto sulla trattativa in corso tra Milan e Roma per Florenzi. Come ribadito da diverso tempo, il club giallorosso vorrebbe cedere a titolo definitivo il suo terzino, in modo da guadagnare una cifra modica e mettere un punto all’ormai percorso da esubero di Alessandro Florenzi. La Roma valuta il suo giocatore una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Il Milan, dal suo canto, non vorrebbe acquistare il giocatore in questa finestra di mercato, e preferisce la formula del prestito con diritto di riscatto. È in questo punto che i due club mancano d’accordarsi. L’incontro di oggi servirà proprio a definire la formula dell’affare e quindi trovare un compromesso.

La Roma, forte della volontà di cedere il giocatore che spinge per il trasferimento, aprirebbe al prestito con obbligo di riscatto. Ormai, è ampiamente risaputo che Milan e Roma potrebbero venirsi incontro attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi, personali e di squadra.

Non ci resta che attendere l’esito dell’incontro di mercato in programma oggi. Ma ormai pare si sia entrati nella fase calda della trattativa.