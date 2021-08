Milan, non è finita: “Altri acquisti oltre Florenzi”. I nomi

Il calciomercato del Milan non si ferma a Florenzi: la società potrebbe fare altri tre acquisti entro fine mese

Il Milan è alla stretta finale per due acquisti: Alessandro Florenzi dalla Roma e Yacine Adli dal Bordeaux. Per quanto riguarda il primo, è praticamente fatta: in questi minuti arrivano conferme sull’intesa raggiunta fra i rossoneri e la Roma, la formula sarà un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore potrebbe arrivare in città già nelle prossime ore per sottoporsi alla solita routine visite più firma. Il calciomercato di Maldini e Massara però non è ancora finito: da qui al 31 agosto, come spiegato da Nicolò Schira, arriveranno altri acquisti. Il prossimo, dopo Florenzi, potrebbe essere proprio Adli, che il Milan considera un centrocampista e quindi un sostituto di Kessie, Bennacer e Tonali.

Anche per lui le trattative sono in stato avanzato e potrebbe arrivare presto la chiusura. L’affare dovrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni di euro. Ma, come detto, non è finita qui perché il Milan, entro fine mese, potrebbe fare altri due colpi. Vlasic è un nome sempre molto forte per la trequarti: al Milan piace e non poco, sarebbe il sostituto di Calhanoglu e l’alternativa a Brahim Diaz. Che, per caratteristiche, ha una funzione e un ruolo diverso. Infine, non è da escludere un altro acquisto in attacco dopo Olivier Giroud: in occasione della presentazione del calendario della nuova Serie A, Maldini aveva aperto alla possibilità di prendere un centravanti giovane da affiancare allo stesso Giroud e a Zlatan Ibrahimovic. Non ci sono nomi al momento, ma potrebbe essere una sorpresa.