Coppa d’Africa, Kessie e Bennacer rivali nella fase a gironi

I due centrocampisti del Milan si troveranno uno di fronte l’altro già nel primo girone della competizione africana.

A gennaio 2022 il Milan perderà inevitabilmente due calciatori titolari della propria rosa. Si tratta di Franck Kessie ed Ismael Bennacer, che con ogni probabilità saranno impegnati con le rispettive selezioni nazionali nella prossima edizione della Coppa d’Africa.

La novità di oggi è che i due calciatori del Milan, che di solito giocano fianco a fianco sulla mediana rossonera, saranno subito rivali. I sorteggi della fase a gironi della competizione hanno infatti visto Costa d’Avorio e Algeria inserite entrambe nel gruppo E.

Kessie e Bennacer dunque saranno rivali immediatamente, anche se lo scontro diretto tra le due ultime finaliste della coppa avverrà il 20 gennaio, alla terza giornata del girone. Le altre due nazionali sorteggiate in questo intrigante gruppo sono Sierra Leone e Guinea Equatoriale.

La Coppa d’Africa 2022 prenderà il via il prossimo 9 gennaio e si disputerà in Camerun. Le finali sono previste per il 6 febbraio successivo, dunque terrà impegnati i calciatori africani per quasi un mese. La speranza del Milan, con tutto il rispetto per la competizione, è che almeno uno tra Kessie e Bennacer possa avere la peggio nello scontro ‘fratricida’ e tornare il prima possibile a disposizione di mister Pioli.