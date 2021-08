Dalla Spagna: concessa un’ultima chance al trequartista

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo riferisce che il fuoriclasse potrebbe alla fine rimanere e provare a riscattarsi.

Poco meno di due settimane alla fine del mercato e il Milan sta cercando di concretizzare gli sforzi fatti in queste settimane per chiudere gli ultimi colpi in entrata. Il campionato dei rossoneri parte lunedì prossimo con la trasferta a Marassi contro la Sampdoria di D’Aversa e a Pioli ancora manca qualche pedina per poter considerare la rosa completata.

Tra gli innesti che urgono c’è il famigerato trequartista, o al limite anche ala d’attacco, che possa andare a rinforzare il reparto offensivo del Diavolo e a sopperire alla qualità tecnica venuta meno con l’addio del turco Hakan Calhanoglu, ora ai rivali dell’Inter. Tra i candidati a questo ruolo non dovrebbe più esserci un obiettivo proveniente dalla Liga.

Coutinho può rimanere al Barcellona

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, alla fine Philippe Coutinho potrebbe anche rimanere in blaugrana. Il quotidiano spagnolo parla di ultima grande chance per l’ex Inter, Liverpool e Bayern. Coutinho è sotto contratto con il Barca fino al 2023 e la sensazione di queste settimane era che sarebbe andato a fare una nuova esperienza altrove. Nelle ultime ore sarebbe però cambiato qualcosa. Le proposte arrivate per lui non hanno convinto la dirigenza, che dopo aver sborsato 160 milioni per il suo acquisto vorrebbe quindi provare a valorizzarlo.

Nella scorsa stagione gli infortuni hanno decisamente bloccato il ventinovenne, ma a differenza di Umtiti e Pjanic lui non è del tutto fuori dai piani del tecnico Ronald Koeman. Il club avrebbe anche offerto al brasiliano la maglia numero dieci, lasciata libera da Leo Messi dopo l’addio clamoroso e l’approdo al Psg. Coutinho, consapevole del peso di quella maglia, appena lasciata da una leggenda vivente come l’argentino, ci sta pensando.