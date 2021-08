Calciomercato Milan, rebus terzino destro: “Ieri l’ultimo tentativo”

Secondo quanto riferito da Carlo Laudisa sul canale Youtube di Pellegatti, ieri l’esterno fatto l’ultimo tentativo per andare ai rossoneri.

Il mercato del Milan è entrato nei giorni più caldi, sempre per quanto riguarda le ultime operazioni da concludere. I rossoneri sono sempre alle prese con la necessità di inserire un centrocampista che completi il reparto in mezzo al campo e un terzino che possa giocarsi il posto con Davide Calabria sull’out di destra. Maldini punta ad ottenere un prestito con diritto di riscatto per entrambi gli innesti, e studia poi la situazione migliore per il colpo offensivo.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha parlato del mercato dei rossoneri sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, soffermandosi in particolare sulla questione terzino: “Tre nomi per una maglia come alternativa a Calabria: Alessandro Florenzi, Alvaro Odriozola e Diogo Dalot. Questa partita scacchi è durata un mese: il portoghese è uscito presto di scena perché il Manchester United ha negato il prestito al Milan”.

Odriozola ieri ha cercato il Milan

Laudisa ha quindi aggiunto un retroscena: “Per Odriozola c’era accordo per il prestito tra Milan e Real Madrid, con il difensore che proprio ieri ha fatto l’ultimo tentativo per avere una chiamata dal Milan. E’ stata proprio la situazione di Odriozola che ha permesso al Milan di tener duro con la Roma per Florenzi, la mossa per tenere in scacco i giallorossi. Vedremo ora quale sarà il futuro di Odriozola: di sicuro è stato vicinissimo al Milan“.

Nelle prossime ore il rebus terzino è destinato a sciogliersi. L’esterno giallorosso è chiaramente in pole e la fumata bianca potrebbe arrivare a momenti.