Calciomercato Milan, Pobega a un passo dalla cessione | I dettagli

Il Milan ha quasi definito un’operazione in uscita in queste ore di calciomercato. Il centrocampista rossonero lascerà presto Milanello.

La cessione di Tommaso Pobega è ormai molto vicina. È Gianluca Di Marzio a riferire che il centrocampista del Milan si dovrebbe trasferire al Torino.

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport che l’operazione si sta per concretizzare con la formula del prestito. Si attende di conoscere tutti i dettagli di questo affare. Da capire che sia stato inserito un diritto di riscatto, dopo che in questi giorni era trapelata la volontà del club rossonero di non perdere il controllo del cartellino.

Pobega dal Milan al Torino in prestito: Cagliari beffato

Il giovane talento triestino ha già giocato in prestito allo Spezia nella passata stagione, la sua prima in Serie A. Al rientro, Stefano Pioli ha avuto modo di testarlo nel corso della preparazione estiva e delle amichevoli. È stato deciso di mandarlo un altro anno a farsi le ossa in un’altra squadra, dove può giocare con maggiore continuità.

Nei giorni scorsi era il Cagliari il club dato in vantaggio su Pobega, ma il Torino ha effettuato il sorpasso nelle ultime ore. Nella squadra granata il giocatore troverà un allenatore come Ivan Juric, molto bravo a valorizzare i giovani. Potrebbe essere la decisione giusta quella di trasferirsi al Toro.