Da Sport Bild arriva una notizia importante su un trequartista accostato al Milan e che difficilmente arriverà alla corte di mister Pioli.

Partito Hakan Calhanoglu a parametro zero in direzione Inter, il Milan non ha ancora preso il suo sostituto. Non può certamente bastare la conferma di Brahim Diaz per la trequarti rossonera.

Serve un nuovo fantasista a Stefano Pioli. La dirigenza è al lavoro e probabilmente sta trovando più ostacoli del previsto, se al 18 agosto non è ancora arrivato il trequartista tanto atteso. Circolano tanti nomi e sono state avanzate anche alcune offerte, però non si sta sbloccando nulla al momento. Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di sfruttare gli ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato per piazzare il colpo giusto.

Sabitzer, più Bayern Monaco che Italia

Uno dei trequartisti accostati al Milan in queste settimane è Marcel Sabitzer, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Non vuole rinnovare con il Lipsia e pertanto rappresenta una ghiotta occasione di mercato per più squadre. Tuttavia, al momento i rossoneri non sembrano essere in prima fila per l’austriaco.

Oltre a problematiche economiche (cartellino valutato 18 milioni di euro), ce n’è anche un’altra. Come confermato in Germania da Sport Bild, è il Bayern Monaco il club in pole position per assicurarsi Sabitzer. Il giocatore ha già espresso la propria preferenza. La squadra bavarese è la sua preferita da quando era bambino e inoltre ritroverebbe Julian Nagelsmann, già suo allenatore a Lipsia.

In Germania scrivono che Milan e Roma, altra società interessata al 27enne austriaco, non possono reggere la concorrenza del Bayern Monaco. Non ci sono praticamente speranze di spuntarla nella corsa al calciatore. Va detto che i bavaresi non possono ancora chiudere l’operazione, prima devono vendere per formulare un’offerta al Lipsia.

Sabitzer per esperienza e qualità sarebbe un’ottima aggiunta sulla trequarti di Pioli, ma stando a quanto trapela difficilmente lo vedremo con addosso la maglia rossonera. Lui spinge per andare al Bayern Monaco e probabilmente lì andrà entro fine agosto.