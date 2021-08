Florenzi, il gesto che sblocca l’affare: il Milan è pronto ad accoglierlo

Florenzi al Milan, è finalmente arrivata la fumata bianca. Come scrive Carlo Laudisa su Twitter, il club rossonero e la Roma sono arrivati ad un accordo: prestito oneroso a 1 milione di euro, diritto di riscatto a 4 milioni. Ad aver sbloccato la trattativa è stato però il bel gesto del giocatore, il quale ha rinunciato ad una mensilità del suo stipendio dei giallorossi (400mila euro) pur di facilitare il trasferimento in rossonero e favorire la formula proposta da Maldini.

Accordo per #Florenzi al #Milan: 1 milione di prestito alla Roma e il giocatore rinuncia a 400 mila € per vestire subito la maglia rossonera — Carlo Laudisa (@carlolaudisa) August 18, 2021

La giornalista Monica Colombo, ancora su Twitter, ci ha tenuto però a chiarire una cosa: l’affare è chiuso per la Roma, non per il Milan che invece darà una risposta definitiva domani mattina. L’operazione, comunque, a meno di colpi di scena, si farà in ogni caso, ma intanto si aspettano notizie dai rossoneri. In sostanza, manca soltanto l’ok definitivo da parte di Elliott.

Comunque l’affare Florenzi è chiuso per la Roma ma non per il Milan che darà risposta domani mattina. Poi si farà ma intanto…si aspetta — monica colombo (@monicolombo) August 18, 2021