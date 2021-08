ML – Condizioni Ibrahimovic e Kessie: le ultime da Milanello

News da Milanello in merito al processo di recupero che stanno effettuando Ibrahimovic e Kessie, entrambi alle prese con problemi fisici da risolvere.

Proseguono a Milanello i lavori di preparazione alla prima giornata di campionato contro la Sampdoria. Purtroppo Stefano Pioli non può contare su un organico completo.

Oltre a mancare ancora alcuni rinforzi dal calciomercato, ci sono dei giocatori assenti per ragioni di carattere fisico. Uno è Zlatan Ibrahimovic, l’altro è Franck Kessie. Entrambi dovrebbero rientrare solamente dopo la sosta, saltando così sia la trasferta a Genova che la successiva sfida contro il Cagliari a San Siro.

Intanto, stando a quanto appreso da MilanLive.it, anche oggi Ibrahimovic ha svolto un allenamento personalizzato. Il centravanti svedese continua a fare del lavoro mirato per tornare al 100% della condizione fisica, dopo l’operazione al ginocchio sinistro effettuata a metà giugno. Nessun rientro anticipato, si sta rispettando la tabella prevista.

Per quanto riguarda Kessie, oggi terapie e lavoro in palestra. Il centrocampista ivoriano recentemente ha accusato uno stiramento al flessore sinistro. Per fortuna non si è trattato di un infortunio grave, però dovrà saltare le prime due giornate della Serie A 2021/2022. Nel frattempo si spera in un’accelerata per il suo rinnovo di contratto (scadenza giugno 2022).