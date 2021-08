Calciomercato Milan, trequartista chiesto gratis: la risposta del club

Il Milan guarda anche in Spagna per prendere un nuovo fantasista a mister Pioli. Maldini e Massara si sono fatti avanti, ma c’è stato un no alla prima “proposta”.

Milan sempre alla ricerca di un trequartista per aumentare la qualità del proprio reparto offensivo. La conferma di Brahim Diaz non basta, serve un sostituto di Hakan Calhanoglu.

Tra i nomi circolati in queste settimane c’è anche quello di Isco. Ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e pertanto potrebbe rappresentare un’occasione interessante. Ma gli ostacoli, di carattere economico, non mancano. Il fantasista spagnolo percepisce uno stipendio alto e inoltre il Real Madrid vuole incassare un po’ di milioni dalla sua cessione.

Isco, il Milan lo vuole gratis: la risposta del Real Madrid

In Spagna è Sport ha raccontare che il Milan ha chiesto Isco a titolo gratuito, ma dal Real Madrid è arrivata risposta negativa. I blancos non hanno affatto l’intenzione di liberare gratuitamente il giocatore, considerato comunque cedibile dal club. Ma per venderlo è chiesto il pagamento del cartellino.

Il Milan deve mettersi in testa di fare un’offerta concreta se vuole realmente assicurarsi Isco. E deve anche accordarsi con l’ex Malaga sullo stipendio, considerando che oggi lui percepisce 6-7 milioni di euro netti a stagione. Non è un’operazione semplice, però è escluso che il calciatore possa arrivare gratis da Madrid nonostante non sia nei piani del Real.

Carlo Ancelotti stima Isco e lo ha impiegato più volte nelle amichevoli pre-campionato, ma non intende bloccare la sua cessione. Anche perché Florentino Perez dovrebbe autorizzare un rinnovo di contratto per evitare di perderlo a parametro zero nel 2022 e ciò non rientra nel progetto. C’è la volontà di venderlo in questa sessione estiva del calciomercato.

Nell’esordio in campionato contro l’Alaves il 29enne fantasista ha giocato solamente 2 minuti. La dirigenza madrilena attende offerte per lasciarlo partire e monetizzare. In queste settimane si era parlato di un prezzo di almeno 15 milioni, però non è detto che nell’ultima settimana del mercato estivo esso non possa calare. I rapporti tra Milan e Real sono ottimi, magari con i bonus si può raggiungere un accordo.