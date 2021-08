Florenzi sbarca a Milano: visite mediche nel primo pomeriggio

Florenzi è sbarcato a Milano per iniziare la sua esperienza rossonera agli ordini di mister Pioli. Sarà a disposizione contro la Sampdoria.

Alessandro Florenzi è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Raggiunto l’accordo tra il club rossonero e la Roma, stamattina il giocatore è partito dalla capitale in direzione Milano.

È arrivato poco prima delle 11 e presto inizierà il consueto iter con le visite mediche e poi la firma del contratto. Il laterale romano sarà a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di Genova contro la Sampdoria in programma lunedì. Si tratta di un rinforzo importante per il mister, dato che gli dà un’opzione in più sulla corsia destra.

Florenzi sa giocare in tutte le posizioni della fascia. Può essere il vice di Davide Calabria, ma anche essere impiegato più avanti. In caso di necessità, può agire pure sulla corsia sinistra. È tatticamente duttile e ha buone qualità tecniche. Se fisicamente è a posto, può essere un ottimo innesto per il Milan.

Ore 12.00 – Florenzi si sta riposando in albergo per il pranzo, dopo essere sbarcato a Linate in tarda mattinata. La sua giornata proseguirà nel primo pomeriggio (intorno alle 14) per le consuete visite mediche alla ‘Madonnina’.

Il 30enne laterale arriva con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto (circa 4,5 milioni). Sono serviti alcuni giorni più del previsto per chiudere la trattativa, però l’accordo è arrivato alla fine.