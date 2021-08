Ibrahimovic corre verso il rientro: “I run Milano” – FOTO

Continua il percorso di recupero di Zlatan Ibrahimovic, il quale non si risparmia e decide di allenarsi anche in notturna.

Non è ancora arrivato il momento del ritorno in campo, ma Zlatan Ibrahimovic scalpita ormai da settimane. Il recupero dell’attaccante svedese, reduce da un’operazione alla cartilagine del ginocchio, procede regolarmente.

Il Milan spera di averlo a disposizione dopo la sosta dei primi di settembre, magari per la terza giornata contro la Lazio o per la prima gara del girone di Champions League. Intanto Ibra non si risparmia, anzi, sta cercando come al suo solito di tornare al top della forma nel miglior modo possibile.

Sul suo profilo Instagram Ibrahimovic ha pubblicato una sua immagine in tenuta sportiva. L’attaccante rossonero è intento ad allenarsi e correre in piena città, in una Milano buia e notturna. “I run Milano” – ha postato Ibra, facendo intendere come sia pronto ed in forma per rientrare.