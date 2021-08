Milan, Pellegatti: “Ecco le cifre dell’affare Bakayoko”

Il giornalista Carlo Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato del costo dell’operazione che dovrebbe portare Bakayoko a vestire la maglia del Milan

Il noto giornalista dal cuore rossonero, Carlo Pellegatti, ha parlato attraverso il suo canale Youtube delle cifre che, molto probabilmente, porteranno Tiemoue Bakayoko nuovamente a Milano.

“Abbiamo le cifre dell’operazione” – esordisce Pellegatti – “La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime 48 ore“. Una notizia che può far felici i tifosi del Milan, che hanno un ricordo molto positivo del centrocampista francese

Pellegatti: “Ecco la formula di Bakayoko”

Secondo Pellegatti l’affare si chiuderà con un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con opzione per il riscatto. Si lavora su alcuni dettagli economici: “Il Milan vorrebbe chiudere sotto i 10 milioni per il riscatto, il Chelsea vorrebbe qualcosina in più”.

Il giornalista però è fiducioso, perché quando si tratta di discussioni di mercato il Milan riesce quasi sempre ad avere la meglio. “Bakayoko sarebbe la ciliegina sulla torta per un centrocampo di caratura internazionale”, conclude Pellegatti.