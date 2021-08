Verso Sampdoria-Milan, le probabili formazioni: Tonali titolare

Sono abbastanza definite le scelte di D’Aversa e Pioli per Sampdoria-Milan, match di Genova del primo turno della Serie A 2021/2022.

In questo weekend inizia il campionato di Serie A 2021/2022, Milan gioca lunedì sera a Genova contro la Sampdoria. La squadra di Stefano Pioli vuole subito iniziare con una vittoria.

I rossoneri non sono ancora al completo. Oltre a mancare alcuni rinforzi dal calciomercato, mancheranno anche Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic per infortunio. Ci sarà, però, l’ultimo arrivato Alessandro Florenzi. Il laterale romano ha completato le visite mediche e ha firmato il contratto, potrà essere convocato per la trasferta a Marassi.

Leggi anche:

Serie A, probabili formazioni Sampdoria-Milan

Anche se nel corso dell’estate Pioli ha provato pure altri moduli, il Milan lunedì a Genova dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Mike Maignan, al debutto in Serie A. In difesa i titolari della passata stagione. Quindi spazio a Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo sarà Sandro Tonali ad affiancare Ismael Bennacer, in attesa del rientro di Kessie dopo la sosta. Sulla trequarti agiranno Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Il portoghese ex Lille è in vantaggio su Ante Rebic, la cui condizione fisica non è ancora quella ottimale. Il centravanti sarà Olivier Giroud, all’esordio assoluto nel campionato italiano.

Anche la Sampdoria di Roberto D’Aversa dovrebbe giocare con il modulo 4-2-3-1. Davanti al portiere Emil Audero il quartetto difensivo dovrebbe essere Bereszynski-Ferrari-Colley-Augello. A centrocampo Albin Ekdal e Adrien Silva. Sulla trequarti agiranno Antonio Candreva, Manolo Gabbiadini e Mikkel Damsgaard. La punta, ovviamente, sarà Fabio Quagliarella.

SAMPDORIA – MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari (Murillo), Colley, Augello; Ekdal, Adrien Silva; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.