Calciomercato Milan: depositato il contratto del difensore

Firmato e depositato il contratto del diciassettenne. A riferire la notizia è Daniele Longo, attraverso il suo profilo Twitter.

Un altro colpo chiuso in questo mercato estremamente positivo per il Milan. Dopo l’ufficialità e la presentazione di Alessandro Florenzi, e i passi importanti verso Bakayoko e Pellegri, a dirigenza ha completato l’iter per il passaggio in rossonero del giovanissimo difensore proveniente dalla Ligue 1.

Maldini e Massara si stanno muovendo a 360 gradi per rinforzare la rosa, anche con giovani di prospettiva che potranno essere protagonisti nell’immediato futuro. Questo è esattamente il diktat di Elliott: la proprietà punta molto sui giovani e su un progetto che crei una stabilità importante nei prossimi anni.

Makengo ha firmato

Secondo quanto riportato dal giornalista su Twitter di calciomercato.com, Daniele Longo, il Milan fatto firmare e ha depositato in Lega il contratto di Clinton Makengo. Ufficiale quindi quindi anche questo innesto per i rossoneri, che sicuramente andrà a rinforzare la Primavera di Federico Giunti in questa stagione.

✍🏻 Contratto firmato e depositato in Lega https://t.co/xAEMhUFtv8 — Daniele Longo (@86_longo) August 22, 2021

Il difensore è un classe 2004 arrivato a parametro zero dai francesi del Nantes. L’operazione era stata virtualmente chiusa già alla fine del mese di giugno e oggi si è proceduto alla firma delle carte. Makengo ha una buona stazza e impressiona per le sue capacità fisiche. Nelle giovanili del Nantes aveva iniziato nel ruolo di mediano, dopodiché ha abbassato il suo raggio di azione.