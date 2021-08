Luan Capanni, che esordio con la Viterbese: gol e qualificazione

Esordio da sogno con la Viterbese per Luan Capanni, il giocatore in prestito dal Milan: gol in Coppa Italia e qualificazione

Ancora di proprietà del Milan, in prestito alla Viterbese, Luan Capanni ha esordito alla grande con la sua nuova squadra. Gol decisivo nella sfida di Coppa Italia contro il Gubbio che ha permesso alla Viterbese di passare il turno. Il classe 2000 ha finalmente la sua chance di mettere in mostra il suo talento e sta già ripagando con un gol pesantissimo e che promette molto bene.