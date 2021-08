Calciomercato Milan, definita una cessione | Domani lascia Milanello

Il Milan ha ormai definito una partenza, accordo trovato sulla formula del trasferimento. Il giocatore a breve lascerà Milanello per la nuova avventura.

Il Milan ha diversi affare in entrata e in uscita da fare nel finale della finestra estiva del calciomercato. Tra i calciatori che probabilmente lasceranno Milanello c’è Tommaso Pobega.

Dopo il prestito positivo allo Spezia nella scorsa stagione, il centrocampista triestino è stato testato da Stefano Pioli nel corso della preparazione estiva. Alla fine è stato deciso di mandarlo nuovamente in prestito, così da concedergli la possibilità di giocare con continuità e maturare ulteriormente.

Mercato Milan, Pobega al Torino in prestito

Secondo quanto confermato dal quotidiano Tuttosport, è fatta per il trasferimento di Pobega in prestito secco al Torino. Nessun diritto o obbligo di riscatto, a fine stagione il 22enne di Trieste farà ritorno al Milan. Poi Pioli, se sarà ancora l’allenatore rossonero, e la dirigenza decideranno se puntarci o meno per il futuro.

Pobega dovrebbe andare domani a Torino, dove troverà Ivan Juric come tecnico. Il croato è molto bravo a valorizzare i giovani e dunque il Milan può avere fiducia sulla crescita del proprio calciatore. Sarà interessante vederlo all’opera con la maglia granata.

Paolo Maldini e Frederic Massara per sopperire alla partenza di Pobega stanno provando a riportare Tiemoué Bakayoko a Milanello. La trattativa con il Chelsea è in corso, ci sono dei dettagli da sistemare prima della fumata bianca. Con il mediano ex Monaco c’è già l’accordo.