Ursino (DS Crotone): “Messias partirà, ma con il Milan nessun incontro”

Il dirigente del Crotone sembra allontanare ancor di più l’opzione Milan per il talento brasiliano Junior Messias.

Il possibile inserimento del Milan sul brasiliano Junior Messias sembra aver aperto nuovi spiragli di mercato per la formazione rossonera. Da ieri sera si parla e si cercano riscontri su questa pista a sorpresa, che porta al fantasista del Crotone.

Oggi il portale Okcalciomercato.it ha ottenuto un importante riscontro dal direttore sportivo dei calabresi, ovvero Giuseppe Ursino. L’esperto dirigente ha fatto il punto della situazione su Messias, ammettendo che il futuro del brasiliano non sarà in B.

“Non c’è nessun incontro previsto con il Milan – ha rivelato Ursino – Messias lascerà il Crotone prima della fine del mercato, ma in questo momento non c’è niente di concreto. Interessa certamente al Milan, ma anche ad altri club di Serie A che lo hanno chiesto“.

Il Crotone dunque formalmente smentisce prossimi contatti diretti con i dirigenti del Milan per il classe ’91. Ma Ursino stesso ha ammesso che qualche manifestazione di interesse c’è stata, magari un sondaggio esplorativo per capire costi e modalità dell’eventuale operazione.

Da Milanello fanno in qualche modo trapelare che Messias è uno dei calciatori seguiti in maniera informale. Ma è probabile che tale pista resti sullo sfondo, soltanto come un’eventualità parziale che possa riguardare il Milan in caso di fallimento di altre trattative.