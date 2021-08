“I am Zlatan” – Slitta causa Covid l’uscita del biopic su Ibrahimovic

Il film che riguarda la gioventù e la crescita di Zlatan Ibrahimovic uscirà più tardi rispetto al previsto come rivelato da Ibra.

C’è grande attesa e curiosità a livello cinematografico per l’uscita nelle sale internazionali del film dedicato a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è ormai una leggenda del calcio mondiale, per questo motivo è stato prodotto e realizzato un biopic su di lui.

Il film, intitolato internazionalmente I am Zlatan (ovvero Jag är Zlatan in lingua originale), parlerà della gioventù di Ibra. Le sue vicissitudini familiari nella periferia di Malmoe, in Svezia, gli esordi da calciatore ed i trasferimenti più importanti della sua prima fase di carriera.

Un film patrocinato da Ibrahimovic stesso, che però dovrà attendere prima di vederlo uscire in sala. Il rossonero ha annunciato tramite i suoi profili social che l’uscita di I am Zlatan slitterà al 14 gennaio 2022. Inizialmente il film sarebbe dovuto essere fruibile nelle sale già dal 10 settembre.

Problemi legati alla pandemia Covid-19 hanno dunque spostato di alcuni mesi la messa in programmazione del film biografico su uno dei migliori calciatori al mondo. I tifosi del Milan ed i fan di Ibra non vedono l’ora di ammirare quella che è stata la crescita e l’esplosione pura dello svedese in tenera età.