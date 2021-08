Kessie, messaggio alla squadra dopo Sampdoria-Milan | FOTO

Franck Kessie, sui social, si è complimentato con la sua squadra per la vittoria contro la Sampdoria. Bello il suo messaggio!

Stasera il Milan ha conquistato la vittoria nella prima giornata di campionato contro la Sampdoria. Una gara molto combattuta, ma che i rossoneri, alla fine, sono riusciti a portare a casa. A centrocampo, si è sicuramente sentita la mancanza di Franck Kessie: il Presidente che con il tema rinnovo sta tenendo banco nell’ambiente rossonero.

Franck è fuori per infortunio, e ci si aspettava l’immediato rinnovo di contratto (in scadenza nel 2022) non appena tornato dalle Olimpiadi. In realtà, questo sta tardando ad arrivare e i tanti tifosi rossoneri sono molto preoccupati. Dopo la gara di stasera, vinta per 1-0 dai rossoneri, è arrivato un messaggio rassicurante da parte di Kessie. Il centrocampista si è congratulato con tutta la squadra per la vittoria attraverso una storia su Instagram.

Il Presidente ha riportato una foto della squadra esultante e sotto la dicitura “Grandi ragazzi, +3”. Insomma, Franck Kessie è felice che la sua squadra abbia vinto la prima gara di Serie A, adesso ci aspetta che faccia lui felici tutti i tifosi e la società firmando il fatidico rinnovo.