Live Sampdoria-Milan: cronaca in diretta e risultato in tempo reale della partita valida per la prima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Sampdoria-Milan: la cronaca della partita

45’+2′ – FINITO IL PRIMO TEMPO A MARASSI. SAMPDORIA-MILAN 0-1, DECIDE BRAHIM DIAZ PER ADESSO.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

43′ – Krunic rimane a terra dopo aver respinto con la testa un tiro potente di Ekdal. Dopo i soccorsi si rialza e torna a giocare.

40′ – Occasione Giroud, che dentro l’area arriva al tiro col sinistro ma trova Audero bravo a respingere. Segnalato fuorigioco, ma forse non c’era.

33′ – Ammonito Gabbiadini per fallo su Brahim Diaz a centrocampo durante una ripartenza.

32′ – Decisivo Yoshida a fermare Diaz al momento del tiro, dopo l’ottimo passaggio di Giroud allo spagnolo.

29′ – Quagliarella da lontano cerca il tiro potente col destro, palla alta.

27′ – Saelemaekers ci prova dalla distanza, pallone altissimo.

26′ – Theo Hernandez col sinistro da fuori area chiama Audero alla respinta, poi Krunic a pochi metri dalla porta manda sull’esterno della rete.

22′ – Grande anticipo di Tomori su Gabbiadini.

17′ – Punizione di Gabbiadini, Maignan devia sulla traversa e poi la palla è in corner!

15′ – Palla interessante messa dentro da Leao col destro, ma nessun compagno ci arriva.

13′ – Tiro-cross insidioso di Candreva, non ci arriva Damsgaard in allungo. Samp tutt’altro che abbattuta dopo il gol preso.

12′ – Audero in presa alta anticipa Giroud sul cross di Leao.

9′ – GOL MILAN! Brahim Diaz di destro su assist di Calabria porta avanti i rossoneri! Audero non perfetto sul tiro dello spagnolo, bravissimo nell’inserimento in area.

7′ – Kjaer è rimasto a terra dopo uno scontro di testa con Yoshida. Deve uscire dal campo. Si riscalda Romagnoli per sicurezza. Il danese dovrebbe rientrare.

5′ – Leao vicino al gol! Super lancio di Maignan, il portoghese col sinistro arriva al tiro ma trova Audero bravo ad alzare la palla sopra la traversa.

5′ – Sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Quagliarella, pallone alto.

4′ – Cross di Augello, Tomori svirgola nel tentativo di allontanare la palla, Sampdoria che mette pressione al Milan.,

1′ – Iniziata la sfida a Genova!

– Alle ore 20:45 inizia il match allo stadio Luigi Ferraris.

La presentazione della partita

Il Milan va di scena a Genova contro la Sampdoria nel match di esordio in questa Serie A 2021/2022. Una trasferta che nasconde delle insidie e che non va assolutamente sottovalutata dalla squadra di Stefano Pioli.

Assenti due titolari come Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic, alle prese con alcuni problemi fisici. Anche Ismael Bennacer non è al meglio dopo essere guarito dal Covid-19. Dal primo minuto partono i nuovi arrivati Mike Maignan e Olivier Giroud.

Nella scorsa stagione i rossoneri hanno vinto 2-1 a Marassi con i gol di Kessie e Castillejo, poi Ekdal ha accorciato le distanze. I blucerchiati, ora allenati da Roberto D’Aversa, vorranno riscattare quella sconfitta e iniziare il nuovo campionato con un buon risultato.

Sampdoria-Milan: formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszyński, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. A disp.: Falcone, Ravaglia; Chabot, Depaoli, Ferrari, Murru, Tonelli; Askildsen, Silva, Trimboli, Verre. All.: D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Plizzari, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo, Pobega; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.