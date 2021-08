Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali: confermato Krunic titolare

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan: le scelte di D’Aversa e Pioli per il match della prima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Finalmente anche il Milan affronta il debutto nel campionato di Serie A 2o21/2022. La squadra di Stefano Pioli affronta la Sampdoria a Genova.

I rossoneri si presentano allo stadio Luigi Ferraris senza due pezzi da novanta come Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Non convocato neppure Andrea Conti, ma nel suo caso per ragioni legate al calciomercato: è in uscita dal club. Importante iniziare subito con una vittoria a Marassi.

Pioli conferma l’undici titolare di cui si parlava già alla vigilia, con Ismael Bennacer lasciato in panchina a causa della non perfetta condizione fisica post Covid-19. Al suo posto gioca Rade Krunic a centrocampo con Sandro Tonali. Il capitano rossonero è Davide Calabria, mentre Simon Kjaer è il vice. Debuttano nel campionato italiano sia Mike Maignan che Olivier Giroud, va in panchina invece Fodé Ballo-Touré con Alessandro Florenzi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan:

SAMPDORIA (4-2-31): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.