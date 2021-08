Maignan, il giornalista lo esalta: “Già meglio di Donnarumma”

Il noto giornalista sportivo ha messo subito in confronto Mike Maignan con l’ex portiere rossonero Gigio Donnarumma.

Un debutto italiano tutto da ricordare per Mike Maignan. Il portiere francese ha esordito in Serie A con un prezioso clean sheet, chiudendo la propria porta e mettendosi in mostra nel successo di ieri del Milan sul campo della Sampdoria.

Maignan è stato il primo colpo di mercato estivo del Milan. I rossoneri lo hanno immediatamente bloccato ed ingaggiato per 13 milioni dal Lille, dopo aver saputo dall’ex numero uno Gianluigi Donnarumma che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza.

E c’è già chi incensa ad altissimi livelli Maignan. Come il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto oggi in diretta radiofonica a Tutti Convocati. Il cronista, sempre molto attento alle questioni di casa Milan, ha commentato così le qualità del francese.

“Maignan mi è piaciuto molto, anche in versione Kroll. Per me è già ufficialmente più bravo di Donnarumma nell’uso dei piedi. Ed anche nelle uscite mi pare abbia qualcosa in più di Gigio. Sugli interventi tra i pali invece è presto per giudicarlo e fare un confronto”.

Dunque Ordine già trova dei punti a favore di Maignan, superiori evidentemente alle qualità del classe ’99 che da qualche mese è sbarcato al PSG. Forse ad oggi è ingiusto e poco utile fare paragoni, ma di certo l’ex Lille ha subito confermato le ottime dicerie nei suoi confronti.