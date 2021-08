Pobega al Torino, affare in via di definizione: conferme sulla formula

Giornata intensa quella dei dirigenti rossoneri a Casa Milan. Movimenti in entrate e in uscita: le ultime su Pobega

E’ un’estate frenetica e piena di novità quella vissuta dai tifosi rossoneri e soprattutto dalla dirigenza capitanata dal duo Maldini-Massara. Continui affari di mercato, più in entrata che in uscita, che hanno cambiato notevolmente il volto alla squadra di Stefano Pioli rispetto alla scorsa stagione.

In realtà diversi colpi arriveranno negli ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato. Pietro Pellegri è stato ufficializzato solo da qualche ora, e adesso si lavora su un trequartista ed un esterno. Ad un passo dalla cessione c’è invece Tommaso Pobega. L’affare che lo porterà a vestire la maglia granata del Toro è in via di definizione.

Pobega va al Torino: la formula dell’operazione

Diversi movimenti, anche quest’oggi, a Casa Milan. Presente in sede l’agente di Yacine Adli, con il calciatore del Bordeaux che vuole vestire a tutti i costi la maglia del Milan. La società francese, però, deve abbassare le sue pretese affinché l’operazione possa andare in porto.

Si ragiona anche per quanto riguarda le uscite. Arrivata un’offerta ufficiale dal Getafe per Samu Castillejo, che il Milan sta valutando. E’ fatta invece per Pobega al Torino: secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, hanno pranzato a Milano il direttore sportivo granata Davide Vignati insieme all’agente del giocatore Patrick Bastianelli.

Questo significa che per vedere Pobega con la maglia del Toro manca soltanto l’ufficialità, dopodiché il centrocampista in forza allo Spezia lo scorso anno potrà scendere in campo allo stadio comunale Grande Torino.

Pobega è già in partenza verso il capoluogo piemontese e probabilmente raggiungerà i suoi nuovi compagni già in serata. Un affare ben gestito dal Milan, che cederà il calciatore con la formula del prestito secco. Tommaso avrebbe trovato davvero poco spazio in questa squadra, in particolar modo con l’eventuale arrivo di Bakayoko. Per questo la scelta da parte della dirigenza rossonera di mandarlo a giocare in una squadra che avesse potuto garantirgli il giusto minutaggio. Con la trattativa portata ormai a termine da Maldini e Massara, Pobega tornerà al Milan a fine stagione.