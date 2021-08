Eriksen, Kjaer premiato dalla UEFA: “Difficile spiegare come reagire in casi del genere”

Simon Kjaer è stato premiato dalla UEFA, durante la cerimonia dei sorteggi di Champions League, per aver salvato Eriksen durante gli Europei

La cerimonia dei sorteggi di ChampionsLeague si è aperta omaggiando Simon Kjaer e i medici della Danimarca, protagonisti agli Europei nel soccorrere Christian Eriksen.

Il difensore del Milan, che ha di fatto salvato la vita al compagno di Nazionale, è stato così premiato dalla UEFA: “È difficile spiegare come reagire in casi del genere – esordisce il giocatore rossonero -, come squadra abbiamo fatto il massimo sforzo per restare uniti, il più possibile. Quando poi abbiamo saputo che Christian aveva recuperato coscienza, il nostro dovere era restare ancora più compatti”.