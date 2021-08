Francia, prima convocazione in Nazionale per Theo Hernandez – FOTO

Grande soddisfazione per Theo Hernandez, che finalmente trova la prima chiamata in Nazionale maggiore.

Finalmente, dopo tanta attesa e diverse delusioni, Theo Hernandez ottiene un riconoscimento personale molto importante. Il terzino del Milan è ufficialmente stato inserito per la prima volta nella Nazionale maggiore francese.

La comunicazione è giunta poco fa tramite i canali social della Francia. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha reso noti i convocati per le prossime tre sfide che la sua ‘equipe’ affronterà a settembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Prima chiamata per Theo Hernandez, che dunque entra a far parte del nuovo ciclo francese dopo la delusione di Euro 2020. Il rossonero praticamente prende il posto di suo fratello Lucas, che invece non farà parte della spedizione contro Bosnia-Herzegovina, Ucraina e Finlandia.

Prima chiamata anche per un altro ‘italiano’ di nazionalità francese. Il centrocampista Jordan Veretout della Roma è stato anche lui inserito nella lista da Deschamps. Virtualmente Theo si giocherà il posto da titolare come terzino sinistro della Francia con il più esperto Lucas Digne, proprio lui che gli aveva soffiato il posto agli scorsi Europei.

Convocato anche Maignan, out Giroud

Anche un altro milanista sarà presente nelle tre gare di qualificazione Mondiale per la Francia. Ovvero il nuovo primo portiere Mike Maignan. Una conferma per il classe ’95, che già aveva partecipato alla spedizione europea come vice di Lloris.

Niente da fare invece per Olivier Giroud. L’attaccante ex Chelsea, vero e proprio sempre-presente per Deschamps, è stato lasciato fuori dalla rosa transalpina. Evidentemente nei piani del c.t. c’è anche quello di rinnovare alcune zone del campo rinunciando ai veterani e puntando su elementi nuovi di zecca.