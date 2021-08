Ibrahimovic, che gol in allenamento: “Tick Tock”, rientro vicino – VIDEO

La testimonianza che Ibrahimovic sia ormai vicino al rientro. Il Milan proverà a recuperarlo al top per dopo la sosta.

Ormai ci siamo. Se non sarà in questo weekend di fine agosto, certamente avverrà dopo la prima sosta per le nazionali. Il Milan sta per ritrovare al top della forma Zlatan Ibrahimovic, il suo leader offensivo che è rimasto in disparte per questioni fisico-atletiche.

Ibra ha lavorato per tutta l’estate a parte, lontano dal resto del gruppo. Colpa dell’intervento per sistemare la cartilagine del ginocchio, con tanto di fisioterapia e recupero successivo che gli hanno portato via tempo prezioso. Ma Zlatan è un duro a morire e si è sempre allenato con voglia estrema.

In vista del suo recupero al 100%, Ibrahimovic ha cominciato a lavorare col pallone sul campo. Con risultati egregi, come dimostrato dal tweet odierno dell’attaccante svedese che torna a segnare a Milanello come solo lui s fare.

Il messaggio di Ibra è conciso ma chiaro: “Tick Tock“, ovvero le lancette dell’orologio che suonano sempre più velocemente per annunciare il ritorno in campo del centravanti milanista. Ormai Ibrahimovic si sente pronto e vuole tornare ad aiutare il suo Milan.

Nel video si possono vedere due splendidi gol realizzati durante la sessione personalizzata con l’aiuto dei preparatori atletici. Ibra sembra aver già recuperato agilità e gamba, mentre la qualità tecnica è sempre stata intatta. In sottofondo la musica di Ennio Morricone tipica degli western all’italiana: altro sintomo di epicità e ritorno imminente.