Milan, colloquio in sede tra Maldini e l’intermediario Crnjar

Altro incontro in chiave calciomercato a Casa Milan. I rossoneri sembrano spingere su diversi affari in queste ore.

Altro giro, altro colloquio di calciomercato in queste ore per il Milan. Dopo l’agente Tullio Tinti, che è ospite della sede rossonera dal primo pomeriggio, poco fa è giunto anche un altro personaggio a Casa Milan per discutere di alcune operazioni.

Si tratta di Edoardo Crnjar, giovane intermediario che ha fondato la Excellence Sport e lavora come consulente per diverse trattative di mercato internazionale. In vista, come riportato da Radiorossonera, un incontro con Paolo Maldini nella sede di via Aldo Rossi.

Crnjar lavora spesso tra Italia, Spagna e Portogallo, avendo curato diversi trasferimenti in questi campionati. Possibile che il Milan voglia avvalersi della consulenza dell’agente per concludere una o più trattativa all’estero. Tra i nomi stranieri più caldi al momento vi sono il francese Yacine Adli, il messicano Jesus Corona e il ritorno possibile del mediano Tiemoué Bakayoko.