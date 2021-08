Addio Milan, visite mediche e firma

L’arrivo di Bakayoko dà il via libera alla cessione di Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano è pronto ad iniziare la propria avventura con la maglia del Torino

E’ iniziata l’avventura al Torino di Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano è stato ceduto, ancora una volta, dal Milan in prestito secco. L’accordo tra i rossoneri e l’azzurro c’era ormai da tempo, serviva solamente l’acquisto di un nuovo mediano per il via libera definitivo.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il Milan ha raggiunto l’accordo definitivo con il Chelsea per Bakayoko, che sarà dunque presto in Italia. Visite mediche e firma per il francese – prestito biennale con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro.

L’acquisto di Bakayoko ha dato dunque il via libera a Pobega verso il Torino. Il centrocampista, già nella serata di ieri è stato in sede per la firma, ora in mattinata le visite mediche, che lo renderanno ufficialmente un nuovo giocatore granata.

Pobega avrà la possibilità di crescere ancora, sotto la gestione Juric. Il Milan crede tanto sul centrocampista e lo dimostra il fatto di non averlo ceduto a titolo definitivo all’Atalanta. La speranza rossonera è di poterlo riabbracciare fra qualche mese ancora più forte e finalmente pronto per la prima squadra.