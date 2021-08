Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Pobega

Pobega ha lasciato il Milan ufficialmente. È stato annunciato poco fa il suo trasferimento. Un affare utile per la crescita del centrocampista.

Il Milan ha ormai chiuso per il ritorno di Tiemoué Bakayoko dal Chelsea e quindi ha dato l’ok per il trasferimento di Tommaso Pobega. Poco fa è stato diramato il comunicato ufficiale del club rossonero:

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Torino FC 1906. Il Club augura a Tommaso le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva.

Si tratta di un’operazione in prestito secco annuale. La società di via Aldo Rossi non ha voluto perdere il controllo del cartellino del centrocampista triestino e il Torino ha accettato tale formula pur di avere Pobega nella propria squadra. Ivan Juric può essere l’allenatore giusto per valorizzarlo ulteriormente.

Stefano Pioli, dopo aver testato il giocatore nel corso dell’estate, ha condiviso con la dirigenza la decisione di mandarlo nuovamente in prestito. Una scelta che può rivelarsi molto utile alla crescita del ragazzo, che in rossonero avrebbe trovato poco spazio e che invece a Torino potrà avere maggiore continuità in campo. A fine stagione il Milan valuterà se puntare su Pobega per il futuro oppure optare per una cessione.