Nazionale, Mancini chiama un rossonero

Roberto Mancini si appresta a diramare la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Non dovrebbero esserci particolari sorprese. Solo Florenzi dovrebbe essere chiamato tra gli italiani del Milan

La grande stagione non è bastata a convincere Roberto Mancini a convocare Davide Calabria agli ultimi Europei. Il terzino del Milan, dopo aver firmato il rinnovo di contratto e superato l’infortunio, si è messo a disposizione di Stefano Pioli per la nuova annata. Nella testa del classe 1997, come in quella di ogni calciatore italiano, c’è l’azzurro.

Il campionato del giovane esterno è cominciato come aveva chiuso quello scorso, ad altissimi livelli. Contro la Sampdoria, Calabria, con la fascia di capitano al braccio, è stato praticamente perfetto per tutta la partita, risultando decisivo in occasione del gol della vittoria. E’ suo infatti l’assist per la rete di Brahim Diaz.

In casa Milan è arrivato Alessandro Florenzi. Un calciatore di spessore che aiuterà Calabria a crescere. L’ex Roma può giocare anche alto ma è evidente che sia stato acquistato per dare il cambio all’ex Primavera rossonero.

Oggi Calabria parte nettamente in vantaggio nelle gerarchie per il ruolo di terzino destro e questo potrebbe aiutarlo nell’essere notato da Roberto Mancini. Al momento, però, nulla sembra essere cambiato.

Florenzi unico rossonero

Come riporta La Gazzetta dello Sport, stamani, Florenzi dovrebbe essere l’unico giocatore del Milan convocato. Niente da fare anche per Alessio Romagnoli, protagonista in un ottimo pre-campionato.

Mancini continuerà al gruppo che ha conquistato gli Europei. I portieri saranno così Donnarumma, Sirigu, Meret e Gollini.

Tra i difensori, Florenzi, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Chiellini, Bastoni, Emerson, Toloi, Biraghi, Mancini (Lazzari e Calabria).

A centrocampo, invece, spazio a Jorginho, Cristante, Barella, Pessina, Verratti, Pellegrini, Locatelli, Sensi e Grifo. In avanti, Chiesa, Berardi, Immobile, Belotti, Raspadori, Insigne, Bernardeschi, Politano e Zaniolo.

Può dunque essere il calciatore della Roma la grande novità rispetto agli Europei. L’Italia scenderà in campo contro Svizzera, Lituania e Bulgaria.