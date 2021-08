Silvio Berlusconi, nuovo ricovero all’ospedale San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato ricoverato per effettuare alcuni controlli sul suo stato di salute, dopo aver avuto il Covid lo scorso anno.

Nuovo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Milan si trova lì da ieri pomeriggio per dei controlli post Covid, come riportato da Rai News.

Era già stato ricoverato dal 6 aprile al 1° maggio, poi a metà maggio aveva svolto ulteriori controlli presso la struttura ospedaliera milanese. Tutto dovuto agli strascichi che gli ha lasciato il Covid-19, contratto lo scorso anno. Berlusconi verrà sottoposto ad accertamenti di routine. Il nuovo ricovero è stato reso necessario per una valutazione critica approfondita, questo fanno sapere fonti vicine al leader del partito politico Forza Italia.