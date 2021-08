DIRETTA – Milan-Cagliari, la conferenza di Pioli | LIVE

Segui con MilanLive.ite, la conferenza stampa di Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Cagliari

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari. Segui con MilanLive.it le dichiarazioni del mister in vista del match di domani a San Siro:

Avversario complicato – “L’obiettivo è quello di continuare a far bene. Domani affrontiamo una squadra ben strutturata, con due attaccanti forti, che tiene bene il campo. Ogni partita ci farà crescere. Le partite vanno interpretate e capite. Partenza Ronaldo? E’ inaspettata per me ma vedremo se cambieranno le gerarchie”.

Come è cambiato il Milan? – “Siamo cresciuti in consapevolezza. Ci conosciamo meglio e abbiamo idee chiare. Superare il Cagliari non sarà semplice. Dobbiamo avere entusiasmo in ogni partita. Bisogna emozionarsi ed emozionare. E’ evidente che non siamo più una sorpresa”.

Kessie – “Sono concentrato solo sulla partita. Sul mercato le valutazioni si faranno alla fine”.

Seguiranno aggiornamenti