Milan-Cagliari, probabili formazioni: Pioli ha deciso i titolari

Pioli e Semplici hanno le idee chiare sulle formazioni da schierare in Milan-Cagliari della seconda giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Il Milan stasera torna in campo e lo fa contro il Cagliari a San Siro. Dopo la vittoria a Genova contro la Sampdoria, i rossoneri vogliono vincere anche nel proprio stadio di fronte ai propri tifosi.

La squadra di Stefano Pioli vuole rispondere alla vittoria dell’Inter e approfittare del passo falso della Juventus, oltre che di quello dell’Atalanta. Chiudere con 6 punti prima dell’inizio della sosta nazionali sarebbe l’ideale.

Leggi anche:

Serie A, probabili formazioni Milan-Cagliari

Pioli non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla trasferta contro la Sampdoria. Il Milan andrà ancora in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà nuovamente Mike Maignan, che ha ben impressionato a Genova al debutto in Serie A. La difesa sarà composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Il terzino destro bresciano sarà ancora il capitano della squadra.

A centrocampo verranno riproposti Sandro Tonali e Rade Krunic. Salvo sorprese, Ismael Bennacer andrà nuovamente in panchina. Il regista algerino non è ancora al 100% della condizione fisica dopo aver avuto il Covid-19.

Sulla trequarti agiranno Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Quest’ultimo è in netto vantaggio su Ante Rebic per la maglia da titolare. Nessun dubbio su chi sarà il centravanti: Olivier Giroud. Il francese ex Chelsea ci tiene a fare gol all’esordio a San Siro.

Leonardo Semplici schiererà il Cagliari con il 3-5-2. In porta ci sarà Boris Radunovic, vista l’assenza di Alessio Cragno. In difesa il trio Ceppitelli-Godin-Carboni. A centrocampo gli esterni saranno Nahitan Nandez a destra e Dalbert a sinistra. Internamente giocheranno Razvan Marin, Kevin Strootman e Alessandro Deiola. Joao Pedro e Leonardo Pavoletti comporranno il tandem offensivo della squadra sarda.

MILAN – CAGLIARI | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.