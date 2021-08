Dal Messico: Jesus Corona vicino al Milan | L’agente è in Italia

Jesus Corona potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Milan. Dal Messico arrivano importanti indiscrezioni di mercato sul giocatore.

Ormai manca pochissimo alla fine del calciomercato estivo e c’è attesa per gli ultimi colpi del Milan. I tifosi sperano che arrivino sia un esterno destro offensivo che un trequartista.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più nomi per rinforzare la squadra allenata da Stefano Pioli. Tra questi c’è anche Jesus Corona, 28enne ala del Porto. Si tratta di un profilo sicuramente adatto alle esigenze della fascia destra rossonera. Ha esperienza, corsa, dribbling e buone qualità tecniche. Non segna tanti gol a dire il vero, ma regala molti assist.

Calciomercato Milan, arriva Jesus Corona dal Porto?

In questi giorni si parlava di una trattativa un po’ in fase di stallo, dato che il Milan è arrivato a offrire circa 10 milioni di euro più bonus e il Porto ne chiede 15-17. Tuttavia, dal Messico giunge notizia che il giocatore sarebbe molto vicino al trasferimento in maglia rossonera. TUDN riporta che il suo agente Matias Bunge è in Italia per sistemare gli ultimi dettagli dell’operazione.

Un indizio della possibile partenza di Corona è dato anche dal fatto che l’allenatore Sergio Conceicao non lo ha convocato per la partita del Porto contro l’Arouca. A fine partita il tecnico ha dichiarato che il calciomercato non c’entra con la sua decisione, che sarebbe solo di natura tecnica, ma dobbiamo attendere le prossime ore per capire l’evolversi della situazione.

Corona ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e su questo il Milan punta a fare leva per tenere basso il prezzo il cartellino. Il Porto vuole guadagnare il più possibile anche a causa di una clausola: infatti, deve corrispondere al Twente il 30-40% della cifra della rivendita.

Sulle tracce dell’esterno messicano c’è anche il Siviglia, dove l’allenatore Julen Lopetegui lo vorrebbe nella sua squadra. Attenzione pure alle mosse della società andalusa.