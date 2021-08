Dalla Spagna – Castillejo vicino alla cessione: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’emittente spagnola Radioestadio, l’esterno rossonero può tornare in Liga a breve.

Sono ore molte calde per il mercato. Martedì prossimo si chiuderanno i battenti e i club sono impegnati a chiudere le ultime operazioni per completare le rose e piazzare gli esuberi. Anche il Milan è alle prese con alcune trattative dell’ultim’ora, soprattutto in uscita. Maldini è chiamato a trovare le destinazioni giuste per quei giocatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore.

In partenza ci sono sicuramente Conti e Castillejo. Per quest’ultimo arrivano notizie di una trattativa vicina alla chiusura per la cessione dello spagnolo, che potrebbe tornare in Liga. La società rossonera vorrebbe monetizzare dalla sua partenza e stavolta potrebbe essere arrivata l’offerta giusta.

Castillejo vicino al Getafe

Dalla Spagna riferiscono che Samu Castillejo è vicino al trasferimento al Getafe. Stando infatti a quanto riportato dall’emittente spagnolo Radioestadio il numero 7 dei rossoneri può trasferirsi in Spagna con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Chiuso da Saelemaekers e dal possibile nuovo acquisto, l’ex Villareal è ormai fuori dal progetto tecnico di Pioli e a breve dovrebbe lasciare Milanello.

La formula permetterebbe anche al Diavolo di incassare con certezza una cifra da poter reinvestire in seguito sul mercato, magari proprio per rimpiazzare l’esterno. Con la cessione di Castillejo rimarrebbe da piazzare un altro esubero, Andrea Conti, per il quale c’è un interesse del Genoa.