L’Equipe – Faivre al Milan: pronta un’altra offerta, il giocatore ha già deciso

Secondo quanto riferisce l’Equipe il giocatore ha le idee chiare. Nel fine settimana si attende un rilancio dei rossoneri.

Rimangono poco più di tre giorni utili per chiudere le ultime operazioni di mercato. Il Milan sta portando a termine quello che può dirsi un ottimo mercato e, dopo l’ormai imminente arrivo di Tiemoué Bakayoko, ci si aspetta ora il colpo sulla trequarti. Il mister Pioli ha chiesto un calciatore di qualità che vada a sostituire, almeno dal punto di vista tecnico, Hakan Calhanoglu, e aspetta il rinforzo nelle prossime ore.

Dopo un casting durato settimane, Maldini ha scelto il suo obiettivo e dalla Francia sono convinti che a breve proverà a chiudere con il Brest per Romain Faivre. Nelle ultime ore si era parlato di un inserimento dell’Inter per il classe 1998, ma questa ipotesi appare difficilmente percorribile.

Faivre vuole il Milan

Secondo quanto riportato da L’Equipe il club rossonero ha presentato una prima offerta da 10 milioni nel week end. Il Brest ne chiede però almeno 15 per privarsi del suo gioiello e si attende un rialzo del Diavolo alla fine di questa settimana. Il quotidiano francese assicura che la volontà del ventitreenne è solo quella di andare a giocare per il Milan.

#Faivre – #Milan AC Milan offered €10m for player but Brest asks €15m. Italian team are ready to offer second bid. Faivre wants only Milan! [@lequipe] — Lasha Kokiashvili (@LashaKoki14) August 28, 2021

Faivre, nel frattempo, dovrebbe comunque far parte della trasferta del suo club a Strasburgo domani alle 15:00. Ai rossoneri non è rimasto ormai più molto tempo e a breve devono portare l’affondo decisivo per trovare l’accordo. Il fantasista francese sembra quindi il prescelto per rinforzare la trequarti di Stefano Pioli.