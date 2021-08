Milan, doppio colpo possibile: Pioli conferma!

Stefano Pioli – intervenuto a DAZN – ‘anticipa’ il possibile acquisto di un paio di calciatori. Ecco le sue parole al termine di Milan-Cagliari

E’ chiaramente soddisfatto Stefano Pioli per il successo del suo Milan, contro il Cagliari. I rossoneri si sono imposti, con un rotondo 4-1, nonostante le assenze di Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic, due pedine fondamentali dello scacchiere del mister.

Dopo la sosta si giocherà ogni tre giorni e ci sarà chiaramente spazio per tutti. Pioli vuole 22 titolari e queste prime partite hanno dimostrato che i giocatori che possono scendere in campo dal primo minuto sono davvero tanti e potrebbero essere ancora di più: “Spero di recuperare tutti i giocatori forti che ho fuori – ammette a DAZN -, Ibra, Kessie, Bakayoko anche se non ha ancora firmato ma era oggi a San Siro. Ci aspettano sette partite in venti giorni, è importante stare bene”.

Poi annuncia altri arrivi – “Sto facendo fatica a fare le scelte: torneranno Ibrahimovic, Kessie, arriveranno forse un paio di calciatori. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento”.