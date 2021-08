Il classe 2000 di proprietà del Milan ed in prestito all Viterbese. Dopo il primo sigillo che ha regalato il passaggio del turno alla prima di Coppa Italia, Capanni si è ripetuto con una rete di pregevole fattura in campionato contro la Fermana regalando alla sua squadra il pareggio al 93’. Una fuga in velocità, sinistro che infila il portiere avversario e grande esultanza del brasiliano e di tutta la panchina. Nuova conferma per Capanni e a Viterbo sono già tutti pazzi di lui.