Milan, Adli pensa rossonero: il messaggio social | FOTO

Yacine Adli commenta un post Instagram di Ismael Bennacer. Il centrocampista del Bordeaux, obiettivo del Milan, mostra tutta la sua ammirazione per il calciatore algerino

Ismael Bennacer è stato uno dei protagonisti di Milan-Cagliari di ieri sera. Il centrocampista algerino sta recuperando la forma migliore, dopo essere guarito dal Covid. Anche ieri non è partito titolare, lasciando spazio a Tonali e Krunic, entrando a partita in corso.

Il Milan e Stefano Pioli, in questa stagione, non hanno alcuna voglia di affrettare i tempi di recupero e lo dimostra la gestione di Zlatan Ibrahimovic. Bennacer è destinato a scendere in campo da titolare ma la stagione è lunga e dopo la sosta bisognerà correre veloci, giocando ogni tre giorni.

Nel frattempo l’ex Empoli esulta, soddisfatto dei minuti giocati contro i sardi. Sui social scrive “Che bella atmosfera, tifosi è un piacere vedervi!“. Anche Bennacer, dunque, riabbraccia i suoi tifosi su Instagram, dedicandogli un messaggio.

L’ammirazione di Adli

Messaggio che chiaramente è stato preso d’assalto dai tanti tifosi. Una risposta, però, non è passata inosservata: anche Yacine Adli ha infatti scritto nella bacheca di Bennacer: “Maestro“, accompagnato da tre emoticon con gli occhi a cuoricino.

La stima per il centrocampista è evidente e magari la voglia di poter giocare insieme a lui in rossonero. Non è un segreto che il calciatore del Bordeaux piaccia tanto ai rossoneri ma le richieste dei francesi sono al momento ritenute troppo alte dal Diavolo.